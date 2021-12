Professoren müssen sich Plagiatsvorwürfen stellen

„Seitenweise Textplagiate“



Weber, der durch die Aufdeckung zahlreicher plagiierter wissenschaftlicher Arbeiten von Prominenten bekannt ist, überprüfte die Diplomarbeiten der beiden Professoren. In der 52-seitigen Arbeit jenes Professors, der sich an die Medien gewandt hatte, habe er „absatz- bis seitenweise Textplagiate“ gefunden. Genau so „schockierend wie die üppigen Plagiate sind aber deren Quellen: In zwei Fällen wurde nachweislich Literatur aus dem schulischen Kontext plagiiert“, so Weber. Und weiter: „Ein Diplomand plagiiert in seiner Diplomarbeit schulische Literatur sowie eine Berliner Hausarbeit und reicht dieses Elaborat an derselben Fachhochschule ein, an der er später Professor wird und dann selbst wiederum Bachelorarbeiten betreut. Nun ist die Frage naheliegend: Welche Zitier- und Qualitätsstandards galten eigentlich während der Betreuungszeit des ‘renommierten‘ Fachkollegen?“