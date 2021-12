WHO warnt ältere Menschen ohne Impfung vor Reisen

Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Krebs, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, sollten vom Reisen im Moment absehen, erklärte die WHO am Dienstag in Genf. Nachdem Südafrika am vergangenen Donnerstag die Entdeckung der Omikron-Variante bekannt gegeben hatte, verhängten zahlreiche Staaten weltweit Reisebeschränkungen für Südafrika und weitere Länder des südlichen Afrika.