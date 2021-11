Neue Mutationen: Afrika und das Virus

Viele Infektionen bleiben unerkannt

Weiteres Fazit der Studie: In Kenia sterben 20-mal weniger Menschen an Covid als in Europa. Experten haben eine Erklärung für diese überraschende Nachricht: Corona-Tests werden kaum gemacht, viele Afrikaner sterben also an dem Virus, ohne als Virusopfer registriert zu werden. „Doch selbst wenn man die Mängel in der Weitermeldung mit einbezieht, liegt die Sterblichkeitsrate unter der Westeuropas“, bestätigt Francisca Mutapi, Infektiologin an der britischen Universität Edinburgh.