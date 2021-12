Hausbesitzer sagt: „Schwarze Sonne gefällt mir“

Dass ein SS-Symbol samt Firmenlogo groß am Fenster eines Unternehmers in Wolfsegg am Hausruck in Oberösterreich prangte, beschäftigt nach einer Anzeige des Mauthausen Komitees nun den Verfassungsschutz. Der Besitzer versteht die große Aufregung darüber nicht, hat seine „Schwarze Sonne“ aber bereits entfernt.