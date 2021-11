Anzeige wegen SS-Symbol mit Firmenlogo auf Fenster

Persönliche Gesinnung?

„Die Schwarze Sonne in Wolfsegg wird vom Hausbesitzer offensichtlich bewusst zur Schau gestellt - er will eine Wirkung nach außen entfalten. Es geht ihm anscheinend auch darum, mit dem SS-Symbol seine persönliche Gesinnung zu demonstrieren“, so Eiter.

Der verdächtige Unternehmer war trotz „Krone“-Anfrage am Montag zu keiner Stellungnahme bereit.