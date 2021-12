Unimarkt-Chef fordert: Agieren statt „ignorieren“

Neun UNIBoxen betreibt die Unimarkt-Kette aus Traun bereits. Doch während bei unbemannten Filialen an Bahnhöfen rund um die Uhr eingekauft werden kann, in Gemeinden bis 3500 Einwohner auch noch von 8 bis 12 Uhr am Sonntag, gelten sonst die Öffnungszeiten, wie sie für Geschäfte mit Mitarbeitern gelten. Was Potenzial kostet, sagt Unimarkt-Chef Andreas Haider, der in einer Online-Veranstaltung des Instituts für Handel, Absatz und Marketing der Johannes-Kepler-Uni und des Marketing Club Linz seinem Unverständnis Luft machte.