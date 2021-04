Bauernaufstand gegen die neuen Billa-Boxen

Vier Billa-Boxen in Oberkärnten

Derzeit stehen die in Kooperation mit „myAcker“ entwickelten Konzern-Boxen in Dellach, Baldramsdorf, Flattach und Mörtschach und bieten auf zehn Quadratmetern 200 Produkte an, die zu einem Teil aus regionaler Produktion stammen. In nahversorgerlosen Gemeinden sind sie jedenfalls durchaus willkommen.