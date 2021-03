Unimarkt nun mit mannlosen Filialen im Mini-Format

Die nächsten Standorte in Kirchdorf und Geretsberg

Mit den mannlosen Mini-Märkten, die zwischen 36 und 80 Quadratmeter groß sind, zieht’s Unimarkt in jene Gemeinden, in denen es keine Nahversorger gibt. „Heuer wollen wir 40 Geschäfte eröffnen“, so der Unimarkt-Chef. Mittels App oder Payback-Karte erfolgt der Zutritt zur UNIBox, bezahlt wird auf den selben Wegen. Die nächsten Standorte sind bereits fix: bei der Socar-Tankstelle in Kirchdorf an der Krems und in Geretsberg.