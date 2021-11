Alkolenker „glühte“ auf der Felge nachhause

Für Aufsehen sorgte ein 20-jähriger Waldviertler gegen am Dienstag um 4.30 Uhr in der Stadt Weitra. Während ein Bewohner dachte, dass der Schneepflug so laut „vorbeirumpelte“, traute er dann seinen Augen nicht: Die Funken sprühten, als der Autolenker mit glühender Felge vorbeifuhr. Dass er nur mehr auf drei Reifen fuhr, war ihm egal.