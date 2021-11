Emirate: 100% der Bevölkerung haben 1. Impfdosis

Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore bestätigte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate aktuell weltweiter Spitzenreiter bei der vollständigen Impfung sei. Insgesamt habe das Land fast 22 Millionen Impfdosen an seine knapp zehn Millionen Einwohner verabreicht, wie die Behörde für Krisen- und Katastrophenmanagement am Montag twitterte. Das Land boostert bereits.