Weniger Verkehrstote auf den heimischen Straßen

Wobei bereits im vergangenen Jahr ein historischer Tiefstwert seit Beginn der Statistik 1950 erreicht wurde: Waren es 2019 noch 32, kam man 2020 auf 18 Unfälle mit tödlichem Ausgang, und in diesem Jahr ist man bei acht. Besonders freuen kann man sich in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung, Eisenstadt und Rust: Hier kam es in diesem Jahr zu überhaupt keinem tödlichen Personenschaden.