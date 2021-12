Tiere sagen Danke - „Mia“

Wie lange die von Wunden übersäte Katze ohne Futter, ohne Wasser ausharren musste, ist völlig unklar - ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Doch Mia hat gekämpft wie eine Löwin - und dank Renate W. aus der Steiermark letztlich ihr Paradies auf Erden gefunden. „Ich habe in der ,Krone’ über ihr Schicksal gelesen - und gewusst, ich muss helfen! Mia kam in einer schweren Zeit zu mir, wir haben einander Kraft gegeben - sie ist mein größtes Geschenk.“ Und dank so viel Fürsorge hat sich Mia auch zu einer echten Schönheit entwickelt.