Feurstein attackiert jetzt auch im Super-G

Vergangenen Sonntag schnappte sich der Head-Pilot bei einem stark besetzten FIS-Slalom am Pass Thurn seinen ersten Saisonsieg. Direkt danach ging es ins Zillertal. „In Hippach haben wir in den vergangenen Tagen Riesentorlauf und Super-G trainiert“, verrät der Heeressportler, der am Samstag ins Schweizer Wallis weiterreiste, wo heute in Zinal der erste von zwei Europacup-Super-Gs am Programm steht.