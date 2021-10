Der Sölden-Marschbefehl kam auf der Massage-Bank

Etwas enttäuscht war Lukas Feurstein schon, als er trotz zweier Bestzeiten und einem zweiten Rang (0,01 Sekunden hinter Cousin Patrick Feurstein) bei den ÖSV-internen Quali-Läufen am Freitag, keinen Fix-Platz für das rot-weiß-rote Team beim Weltcupauftakt am kommenden Sonntag in Sölden bekam.