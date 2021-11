Im Gefrierschrank zum besten Karriereergebnis

Das Thermometer zeigte -16 Grad Celsius an. Das hinderte Stefan Rettenegger aber nicht daran, den besten Wettkampf seiner noch jungen Karriere zu zeigen. Der 19-Jährige wusste auf der Schanze mit Rang 14 zu glänzen und zeigte in der Loipe ein offensives Rennen. So hielt der Pfarrwerfener, der bislang einen 19. Rang als besten zu Buche stehen hatte, seine Position.