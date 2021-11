Forderung nach deutscher Impfpflicht wird lauter

Auch in Deutschland werden die Stimmen nach einer allgemeinen Corona-Impfpflicht lauter. Die Kinder- und Jugendärzte Deutschlands beschlossen bei ihrer Delegiertenversammlung am Sonntag eine entsprechende Resolution. Offen für eine verpflichtende Vakzinierung zeigten sich der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Junge-Union-Chef Tilman Kuban und die in Bayern mitregierenden Freien Wähler.