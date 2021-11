Unser Experte in Weißrussland

„Krone“: Herr Dr. Rockenschaub, der Westen spricht angesichts des Konflikts zwischen Belarus und der EU von einer staatlichen Schlepperaktion, Lukaschenkos Regime von „Touristen“, die er nach den Sanktionen nicht mehr aufhalten wolle. Liegt die Wahrheit in der Mitte?

Dr. Rockenschaub: Die WHO konzentriert sich auf die Gesundheitsagenden. Uns geht es darum, den in Belarus Gestrandeten eine Grundversorgung zukommen zu lassen. Im Lager in Grodno gibt es kaum sanitäre Einrichtungen.