Grenzschutz: Migrantenlager bei Kuznica geräumt

Das provisorische Zeltlager von Migranten entlang der weißrussisch-polnischen Grenze beim Übergang Kuznica-Brusgi ist nach Angaben des Grenzschutzes in Belarus geräumt worden. Die Menschen wurden in einem Logistikzentrum in der Nähe untergebracht. In der Notunterkunft liegen Erwachsene und Kinder auf Matratzen am Boden. Vor dem Gebäude wird Essen ausgeteilt. Weil so viele frierende Menschen dort Zuflucht suchen, wurde eine zweite Etage bereitgestellt.