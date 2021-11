„Dancing Stars“-Aus für Moderatorin Nina Kraft

Gleich zweimal mussten die fünf verbliebenen „Dancing Stars“ an diesem Freitag ran und mit ihren Performances sowohl die Jury als auch das TV-Publikum daheim von sich überzeugen. Die Schinderei hat sich für vier Paare gelohnt, eines musste aber auch diese Woche das Parkett räumen: Für Nina Kraft und Stefan Herzog hat es am Ende nicht gereicht. In der nächsten Show, die ausnahmsweise am kommenden Samstag zu sehen sein wird, steht für die restlichen Tanz-Promis der Disco Fox am Programm.