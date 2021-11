Marco Angelini macht Santner live Heiratsantrag

Damit hatte wohl keiner gerechnet, dass es an einem Tag, an dem ein neuer Lockdown verkündet wurde, noch so romantisch wird. In der ORF-Show „Dancing Stars“ wurde die Liebe gefeiert. Marco Angelini machte seiner langjährigen Freundin und Mutter seiner Tochter Antonia, Maria Santner, in der Liveshow einen Heiratsantrag.