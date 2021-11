Schmackhafte Belohnung für kleine Impf-„Helden“

Am Donnerstag hatte die EMA - wie berichtet - grünes Licht für die Corona-Impfung für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Bisher gab es noch keinen Corona-Impfstoff, der in der EU auch für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen war - nun dürfte es bald auch eine dementsprechende Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) in Österreich geben, vermutlich in den nächsten Tagen.