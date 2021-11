Mädchen (4) starb bei Sturz aus Fenster: Prozess

Am 23. April 2020 befanden sich mehrere Mitglieder einer pakistanischen Familie in einer Wohnung im 6. Stock. Der Onkel ging mit der Nichte ins Badezimmer, dann brachte er diese zu den Eltern. Der Moslem wollte in einem Nebenzimmer sein Abendgebet verrichten. Dass das Mädchen währenddessen hinter seinem Rücken ins Zimmer gekommen und auf ein Bett gestiegen war, bemerkte er nicht.