Burgenland erreicht 75-prozentige Impfquote

11.300 Stiche seit Mittwoch

Seit Mittwoch wurden nur in den Impfstraßen 11.309 Dosen verabreicht, davon 1.511 Erststiche. Das Burgenland werde auch in den kommenden Wochen die Impfung weiter vorantreiben, so Doskozil. „Auch bei den Auffrischungsimpfungen werden wir das Impf-Tempo hochhalten. Vor allem Personen über 65 Jahre, die bis Juni die zweite Dosis erhalten haben, sind dringend aufgerufen, sich die dritte Dosis zu holen.“