Leugner-Camp im Stadtpark geräumt: Das Protokoll

„Radikalisierung an den Rändern unserer Gesellschaft“

Zurückgelassene Gegenstände wurden dokumentiert und vorübergehend zwischengelagert. „Die Pandemie hat zu einer Radikalisierung an den Rändern unserer Gesellschaft geführt“, so Innenminister Karl Nehammer. Auch ein Grund, weshalb die Zusammenarbeit mit Gemeindebund und den Bürgermeistern nun verstärkt werden soll. „Wir müssen gemeinsam in einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz Gegenmaßnahmen entwickeln.“