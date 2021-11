Jessie J. weint nach Fehlgeburt bittere Tränen

Am Donnerstag gab die Britin auf Instagram bekannt, dass sie ihr Kind verloren habe. „Als ich zu meinem dritten Ultraschall ging, wurde mir mitgeteilt, dass das Herz nicht mehr schlägt. An diesem Morgen. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Kontrolle über meine Emotionen. Ich werde dieses Posting vielleicht bereuen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht“, schrieb sie. Über so viel Liebe und Mitgefühl nach ihren Worte habe sie sich sehr gefreut, erklärte Jessie J. schließlich beim ihrem Konzert in Los Angeles.