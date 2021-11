„Kein Herzschlag“: Jessie J. hat ihr Baby verloren

„Mir wurde mitgeteilt, dass das Herz nicht mehr schlägt“

Doch dann sei alles anders gekommen, fuhr die Ex-Freundin von Hollywoodstar Channing Tatum fort. „Als ich zu meinem dritten Ultraschall ging, wurde mir mitgeteilt, dass das Herz nicht mehr schlägt. Dieser Morgen. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Kontrolle über meine Emotionen. Ich werde dieses Posting vielleicht bereuen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Was ich weiß, ist, dass ich heute singen will. Nicht, weil ich den Kummer oder die Aufarbeitung vermeiden will, aber weil ich weiß, dass singen mir heute Abend helfen wird. Ich habe zwei Shows in zwei Jahren gespielt und meine Seele braucht es. Heute sogar mehr.“