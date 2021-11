Massive Corona-Verluste für Bayern München

Der deutsche Fußall-Krösus Bayern München muss in der Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Einbußen verkraften. Der Serienmeister verkündete auf der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend in München einen Konzern-Gesamtumsatz von 643,9 Millionen Euro für die Saison 2020/21, in der alle Heimspiele als Geisterpartien ohne Publikum ausgetragen werden mussten. Immerhin sei noch ein Minigewinn nach Steuern von 1,9 Mio. Euro erzielt worden.