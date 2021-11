Schulen: Ausweitung der PCR-Tests teils gestoppt

Eigentlich hätten ab Montag in allen Schulen Österreichs zweimal in der Woche PCR-Tests stattfinden sollen, bisher ist das ja nur in Wien der Fall. Nun macht das Ministerium aber einen Teilrückzieher: Die Ausweitung erfolgt vorerst nur in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, andere Bundesländer wie die Steiermark müssen zumindest eine Woche warten.