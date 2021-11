Täter weisen Verantwortung oft lange Zeit von sich

Seit Dponnerstag ist auch in Vorarlberg so manches Wahrzeichen oder Gebäude in oranges Licht getaucht - als Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Die Sensibilisierung auf das Thema ist bitter nötig, wurden heuer doch schon 29 Femizide in Österreich verübt. Neben Prävention und Beratung für Opfer braucht es auch die Arbeit mit Tätern, denn viele davon weisen die Verantwortung vehement von sich.