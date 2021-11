Therapien für Süchtige mit Maultier „Max“

15 Jahre Zusammenarbeit

Seit mittlerweile 15 Jahren arbeitet Wütherich mit der Zukunftsschmiede zusammen, einer Einrichtung zur Rehabilitation von Menschen mit Medikamenten-, Drogen- oder Alkoholproblemen in Pressbaum im Bezirk St. Pölten. Gemeinsam bieten sie Reittherapien als ergänzendes Angebot an. Diese basieren auf einem integrativen Konzept, um Selbstwertgefühl, Kommunikationsfähigkeiten und Selbstkontrolle zu stärken. „Ich freue mich, dass wir das Projekt schon so lange anbieten und immer wieder modifizieren“, betont Wütherich.