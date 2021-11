Foodcoops: Nachhaltige Lebensmittel im Grätzel

Ständiger Kontakt

Ein wichtiges Thema ist die Verpackung. Plastik kommt nur in Ausnahmefällen vor, ansonsten setzt man auf Mehrweg wie Glasflaschen von der Molkerei. Neben Lebensmitteln bietet die Biohamster-Gemeinschaft auch Reinigungsmittel an. Diese sind ökologisch produziert, werden in großen Gebinden eingekauft und dann selbst abgepumpt, um so viel wie möglich an Verpackungsmaterial einzusparen. Die Lebensmittel werden bestmöglich saisonal angeboten und sind dadurch stets frisch. Der Warenverkehr unter den Mitgliedern erfolgt bargeldlos und man weiß, wenn beispielsweise dienstags das Gemüse ankommt. Die Bestellungen erfolgen nach einem bestimmten Schema, wodurch immer klar ersichtlich ist, wann man von welchem Lieferanten bestellen kann.