Innsbruck: Lkw-Anhänger auf Autobahn in Flammen

Dramatische Szenen auf der Brennerautobahn am Donnerstagmorgen! Ein 36-jähriger Pole bemerkte während der Fahrt in Richtung Innsbruck, dass der Anhänger seines Lkw in Brand geraten war. Er konnte das Fahrzeuggespann in die Pannenbucht Ahrenberg lenken. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang noch nicht geklärt.