Die romantischsten Promi-Hochzeiten des Jahres

Auch Skandal-Rocker Pete Doherty hat sich in diesem Jahr getraut. Der Babyshambles-Sänger, der in der Vergangenheit nicht nur mit seiner Vorliebe für Drogenexzesse, sondern auch mit seiner Beziehung mit Supermodel Kate Moss für Schlagzeilen gesorgt hatte, knüpfte in Frankreich in einer privaten Zeremonie mit Katia de Vidas den Bund fürs Leben.