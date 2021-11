Wieder kein Ball: „Debütanten sind sehr traurig“

Hoffen auf Frühling

Die Tanzschule Horn in Linz musste über Nacht vier Bälle absagen. „Wir zahlen gerade 5000 Karten, die bereits verkauft wurden, zurück“, sagt Fabian Horn. Enttäuscht ist auch Christoph Hippmann von der Tanzschule in Wels: „Wir mussten fünf Bälle in fünf Bezirken absagen, die Jugendlichen sind sehr traurig!“ Tausende Schüler müssen nun ihre bereits gekauften weißen Kleider und ihre Anzüge im Kasten hängen lassen. „Die meisten haben den Entfall ihres Debütantenballs bereits im Vorjahr erlebt. Nun wird es wieder nichts. Wir hoffen, dass es im Frühling klappt“, so Hippmann.