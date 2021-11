Privatdetektiv entschuldigt sich bei Prinz Harry

Es ist kein Geheimnis, dass die Royals im Fokus der Medien stehen - ganz besonders heftig traf der Presserummel aber schon immer die zwei Söhne von Prinzessin Diana, welche einst selbst unter der gnadenlosen Verfolgung durch Paparazzi litt. In der neuen Dokumentation „The Princes and the Press“ packt nun ein Detektiv über die Überwachung von Prinz Harry und seiner damaligen Freundin Chelsy aus.