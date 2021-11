Prinz Harry: Begriff „Megxit“ ist frauenfeindlich

Kampf für Gerechtigkeit

Prinz Harry und Herzogin Meghan sorgen seit Anfang 2020 mit ihrem Kampf für Gerechtigkeit für Wirbel. Nach dem Umzug in die USA gaben sie in Interview preis, wie sehr sie darunter gelitten haben, wenig Unterstützung vom Königshaus erhalten zu haben, wenn es um die Ehre von Herzogin Meghan ging. Außerdem soll sie während ihrer Schwangerschaft mit Archie gedemütigt worden sein, weil über die Hautfarbe ihres ersten Kindes spekuliert wurde. Der psychische Druck deswegen war so groß, dass die Herzogin an Selbstmord dachte, wie sie der Moderatorin Oprah Winfrey berichtete.