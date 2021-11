SMS offenbaren: Prinz Harry von Royals beschimpft

Brief an Vater „um meinen Mann zu schützen“

Die Royals würden die Gründe für die Entfremdung von ihrem Vater „grundsätzlich nicht verstehen“, schrieb Meghan. Deshalb habe sie sich entschieden, einen Brief an ihren Vater zu schreiben - „um meinen Mann vor dieser ständigen Beschimpfung zu schützen“, soll es in dem SMS-Verkehr von Meghan und Knauf heißen.