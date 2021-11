Gerichtsprozess: Eine Sekunde brachte den Tod

Es war ein Junitag, als eine steirische Familie auf der Südautobahn in den Urlaub unterwegs war. Am Steuer saß eine 16-Jährige im Rahmen einer L17-Ausbildungsfahrt, am Rücksitz schlief das Töchterchen der Autobesitzerin (32). Auf der Abfahrt von Bad St. Leonhard geschah dann das Unglück - ein Lavanttaler geriet mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und rammte den Pkw der Steirer. Alle drei Insassen wurden verletzt, die Fünfjährige überlebte nicht.