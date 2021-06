Frontalcrash auf A2: Mädchen in Klinik gestorben

Mädchen per Helikopter in Klinik gebracht

Die drei Verletzten wurden von der Rettung ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert. Das schwer verletzte Mädchen wurde per Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Graz gebracht. Dort verloren die Ärzte letztlich den Kampf um das Leben der Fünfjährigen.