Angelina Jolie: Shiloh startet als Model durch

Shiloh hat Spaß an Mode

Das Gespür für Mode hat Shiloh jedenfalls schon von ihrer Mama geerbt. Bei einem ihrer Auftritte am roten Teppich zeigte sich das Teenie-Mädchen in einer umgearbeiteten Dior-Robe von Jolie. Die verriet, dass sich ihre Kinder durchaus mal an ihrem Luxux-Kleiderschrank vergreifen, was ihr nichts ausmache. „Ich sage: ,Oh mein Gott, trage es und trage es besser als ich! Nimm es, du bist an der Reihe‘“, lachte die Hollywood-Beauty im Gespräch mit „E!News“.