Grant, Wut und Frust

4. Lockdown, 2. Tag: Der Wirt ums Eck hat zu wie die Staatsoper, der Baumarkt geschlossen wie das Fitnessstudio. Auf den Christkindlmärkten verzieht sich der Punschgeruch, ist Totenstille eingekehrt. Unterdessen kehrt in den Intensivstationen so gar keine Ruhe ein. Von den längst erschöpften Ärzten und Pflegekräften wird um das Leben von fast 600 Corona-Patienten gekämpft, während die Bestatter allein in den letzten 24 Stunden 72 an oder mit Corona Verstorbene übernahmen. Keine Ruhe kehrt auch in den Impfstraßen und Teststationen ein, wo sich Menschen mitunter stundenlang anstellen müssen.