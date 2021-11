Fernsehen im Schlafzimmer ohne Receiver: so geht‘s

Draußen regnet es, am liebsten möchte man gar nicht aus dem Bett kriechen: Es gibt Tage, da wünscht man sich das TV-Gerät ins Schlafzimmer. Statt die komplette Wohnzimmerausstattung abzubauen und ins Schlafgemach zu übersiedeln, kann man in so einem Szenario Live-Fernsehen auch einfach ins Schlafzimmer streamen - auf Handy, Tablet, Laptop, einen Smart-TV oder einen per Streaming-Stick internetfähig gemachten älteren Fernseher.