1600 Schüler positiv - 35 Klassen abgesondert

Die Infektionszahlen an den Bildungseinrichtungen schießen in die Höhe: Von rund 54.000 Schülern sind aktuell 1632 positiv getestet und müssen zu Hause bleiben. Weitere 171 Schüler gelten als Verdachtsfälle. Gibt es zwei positive Fälle in einer Klasse, müssen alle Mädchen und Buben ins Distance Learning. Von dieser Regelung sind derzeit 35 Klassen betroffen.