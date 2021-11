Potter-Autorin J. K. Rowling bekommt Morddrohungen

Die Autorin der „Harry Potter“-Reihe, J. K. Rowling, erhält nach eigenen Angaben wegen ihrer umstrittenen Äußerungen in der Gender-Debatte unzählige Morddrohungen. „Ich habe inzwischen so viele Morddrohungen erhalten, dass ich das Haus damit tapezieren könnte“, schrieb die 56-Jährige am Montag in einer Reihe von Tweets.