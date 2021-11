60% mehr Haussanierungen für Klimaziele notwendig

Damit muss eine gewaltige Trendwende geschafft werden. Von 2005 bis 2012 sind die Treibhausgasemissionen im Wohnbereich noch um ein Drittel gesunken, seither aber kaum mehr. Grund: bei geförderten Bauten ist die Quote der jährlich renovierten Häuser von 1,4 Prozent inzwischen auf 0,6 Prozent gesunken, bei Gebäuden, die ohne Wohnbaufördermittel errichtet wurden, hat sie sich teils sogar halbiert, rechnet Bauexperte Wolfgang Amann in einer neuen Studie. „Wir stagnieren insgesamt bei 1,5 Prozent auf niedrigem Niveau, müssten aber in Richtung 2,5 Prozent kommen, die Sanierungen also um 60 Prozent steigern.“ Basis sind die 1,5 Millionen Haupt- und 650.000 Nebenwohnsitze.