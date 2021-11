Frankreichs Premier positiv auf Corona getestet

Wie in vielen anderen europäischen Staaten steigt auch in Frankreich die Zahl der Corona-Infektionen derzeit stark an. „Die fünfte Welle ist blitzschnell gestartet“, sagte am Wochenende Regierungssprecher Gabriel Attal bei einer Pressekonferenz. Trotz der hohen Infektionszahlen ist die Lage in den französischen Krankenhäusern nach Behördenangaben vergleichsweise ruhig.