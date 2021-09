Macrons Corona-Impfnachweis online aufgetaucht

Das Corona-Impfzertifikat von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist in den sozialen Medien aufgetaucht. Der QR-Code mit Angabe von Name und Geburtsdatum sowie Macrons Impf-Informationen sei aufgrund eines Fehlverhaltens im Netz gelandet, hieß es am Dienstag aus dem Élysée-Palast in Paris. Ob der Code ausgetauscht wird, sei noch unklar.