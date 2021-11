Olympia-Probe wie im Film

Trotz im Vergleich zu Österreich geringer Infektionszahlen verschärfte Peking erst kürzlich die Einreisebestimmungen. Olympia wird unter einer sogenannten Blase stattfinden, Athleten und Betreuer werden komplett abgeschottet. Jetzt gilt es für den Crosser so viel wie möglich mitzunehmen, der 27-Jährige will sich ein Olympia-Feeling schaffen: „Es ist wie im Film, alle laufen in ABC-Anzügen herum, alles wird ständig desinfiziert. Mir ist wichtig zu erfahren, wie es mit Schlafbedingungen und dem Essen aussieht.“