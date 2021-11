Sturm-Trainer: „Zeigt, warum ich den Job so liebe“

Mentalitätsmonster: Dass noch was geht, sah der Coach in der Halbzeitpause gegen den LASK. Da blickte er in der Kabine in keine ratlosen Gesichter. Es herrschte eine positive Energie, die Körpersprache stimmte. Der Wertekatalog, den die Schwarzen in der Vergangenheit für sich ausgearbeitet haben, existiert nicht nur auf dem Papier. Wie gehen wir miteinander um? Wie arbeiten wir miteinander? Das Team lebt diese Werte. Was genau in diesem Leitfaden festgehalten ist, wollen die Verantwortlichen freilich nicht verraten. Fakt: Donnerstag in Eindhoven muss man das nächste Kapitel im Leitfaden angehen und umsetzen.