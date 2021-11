Ab 17 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen LASK

Unabhängig davon wollen die Grazer an ihr bisher letztes Spiel - das 1:1 bei La-Liga-Leader Real Sociedad - anschließen. „Wir können den Drive mitnehmen, da haben wir gesehen, was man alles erreichen kann“, meinte Ilzer. Den LASK stufte der 44-Jährige jedenfalls als höchstgefährlich ein - 3:1-Erfolg in Pasching Mitte August hin oder her. „Das ist eine Mannschaft, die total unterperformt und die viel näher zu den Tugenden gekommen sind, die sie in großen LASK-Zeiten ausgezeichnet haben. Es ist immer eine richtige Intensitäts-Rallye gewesen“, befand Ilzer.